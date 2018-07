Managua (dpa) - Ein schweres Erdbeben hat den Westen Nicaraguas erschüttert. Das Zentrum des Bebens der Stärke 6,1 lag rund 50 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Managua in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern. Das teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. In der Ortschaft Nagarote seien mehrere Häuser eingestürzt und mindestens zehn Menschen leicht verletzt worden, sagte eine Regierungssprecherin. Auch in der Gemeinde Mateare seien mindestens sechs Häuser zerstört worden und zahlreiche weitere beschädigt. An der gesamten Pazifikküste des Landes fiel der Strom aus.

