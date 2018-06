Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu einem Kurzbesuch in die griechische Hauptstadt Athen abgeflogen. Einen Tag nach der erfolgreichen Rückkehr des Euro-Krisenlandes an die Kapitalmärkte will Merkel den konservativen Ministerpräsidenten Antonis Samaras in seinem Sparkurs bestärken. Außerdem sind Treffen mit griechischen Mittelständlern und jungen Unternehmern geplant. Am Abend wollen Merkel und Samaras die Öffentlichkeit über Ergebnisse informieren. Demonstrationen im Regierungsviertel in Athen sind heute verboten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.