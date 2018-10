Rom (dpa) - Schauspieler Bud Spencer liegt in Rom im Krankenhaus. Seine Buchtour durch mehrere deutsche Städte sagte der 84-Jährige ab. Es sei aber nichts Lebensbedrohliches, sagte eine Sprecherin des Verlags Schwarzkopf & Schwarzkopf in Berlin. Sie bestätigte damit Informationen von "Bild.de". Die Ärzte hätten ihm die Reise untersagt, mehrere Untersuchungen seien nötig. Spencer hatte kommende Woche seine Autobiografie in Tuttlingen, Mannheim, Bamberg und Schwabach vorstellen wollen.

