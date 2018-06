München (dpa) - Mit großer Spannung blickt der FC Bayern München auf die Auslosung der Halbfinal-Paarungen in der Champions League. In der UEFA-Zentrale in Nyon in der Schweiz wird ab 12.00 Uhr ermittelt, wer der letzte Gegner des deutschen Fußball-Rekordmeisters auf dem Weg zum angestrebten Endspiel ist. Real Madrid mit Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Atlético Madrid lauten die zwei möglichen Gegner aus Spanien, der FC Chelsea komplettiert die Vorschlussrunde. Ausgetragen werden die Begegnungen am 22./23. und 29./30. April.

