Berlin (dpa) - Die Fußball-Bundesliga hat in der Fünfjahreswertung der UEFA den Rückstand auf die zweitplatzierten Engländer verkürzt. Großer Gewinner nach den Viertelfinalspielen in der Champions und Europa League ist Spanien.

Das Land des Welt- und Europameisters ist mit vier Mannschaften in den Halbfinals der beiden europäischen Vereinswettbewerbe vertreten. Am Donnerstag waren der FC Valencia und der FC Sevilla in das Halbfinale der Europa League eingezogen. Komplettiert wird das Feld von Juventus Turin und Benfica Lissabon.

In der Königsklasse stehen die spanischen Vertreter Real und Atlético Madrid neben Titelverteidiger FC Bayern München und dem FC Chelsea in der Vorschlussrunde. In dem Ranking der Europäischen Fußball-Union verkleinerten die deutschen Clubs mit 81,641 Punkten den Rückstand auf England (84,605) auf 2,964 Zähler. Unangefochtener Spitzenreiter bleibt Spanien mit 95,284 Punkten.