Osnabrück (SID) - Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat den Vertrag mit seinem Mittelfeldspieler Nicolas Feldhahn vorzeitig bis zum 30. Juni 2016 verlängert. Das teilte der VfL am Freitag mit. Der 27-jährige Feldhahn war im Sommer 2013 von den Kickers Offenbach nach Osnabrück gewechselt und kam in seiner Premierensaion in 27 Ligapartien zum Einsatz. "Nicolas gehört zu den Führungsspielern und Stammkräften in unserem Kader. Wir wollten ihn unbedingt in Osnabrück halten", sagte VfL-Sportkoordinator Lothar Gans.