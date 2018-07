London (AFP) Die britische Autorin und Schöpferin der Romanfigur Adrian Mole, Sue Townsend, ist tot. Wir ihr Sohn in der Nacht zum Freitag der BBC bestätigte, starb Townsend nach kurzer Krankheit am Donnerstag im Alter von 68 Jahren. Ihr Debüt gab sie mit hochgelobten Theaterstücken, der Durchbruch gelang ihr 1982 mit "The Secret Diary of Adrian Mole aged 13 three quarters" ("Das Intimleben des Adrian Mole, 13 3/4 Jahre alt").

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.