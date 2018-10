Wetzlar (SID) - Die HSG Wetzlar hat sich endgültig aus dem Abstiegskampf der Handball-Bundesliga verabschiedet. Die Mittelhessen gewannen gegen das einstige deutsche Aushängeschild VfL Gummersbach 31:25 (12:10) und haben mit 25 Punkten sechs Spiele vor dem Saisonende elf Zähler Vorsprung vor dem Drittletzten HBW Balingen-Weilstetten. Die Oberbergischen aus Gummersbach dagegen dürfen sich mit 20 Punkten noch nicht sicher fühlen.

Gummersbach kam vor 4047 Zuschauern besser in die Partie und lag nach 15 Minuten 8:4 in Führung. Wetzlar kam in der Folgezeit wieder heran und konnte sich in der zweiten Halbzeit immer wieder etwas absetzen. Mit jeweils sieben Toren waren Jens Tiedtke und Christian Rompf die bester Werfer der HSG. Beim VfL traf Raul Santos (6) am besten.