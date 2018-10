Jerusalem (AFP) Die israelische Armee hat mehrere von der EU mitfinanzierte Notunterkünfte für Palästinenser im Westjordanland zerstört. Wie ein Sprecher der EU-Vertretung in den Palästinensergebieten am Freitag der Nachrichtenagentur AFP sagte, wurden am Mittwoch drei von insgesamt 18 Wohnhäusern in Dschabal al-Baba nahe der jüdischen Siedlung Maale Adumim zerstört. Die Wellblechhütten waren für Palästinenser errichtet worden, die während des harten Winters Anfang des Jahres obdachlos geworden waren. Die Unterkünfte seien zum Teil von den EU-Mitgliedstaaten finanziert worden, sagte der Sprecher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.