Mons (dpa) - Nato-Militärs haben Moskauer Kritik an Satellitenbildern über russische Truppen im Grenzgebiet zur Ukraine zurückgewiesen. Die Fotos seien zwischen Ende März und Anfang April entstanden, bekräftigte ein Beamter im militärischen Nato-Hauptquartier in Belgien. Es gebe keinen Hinweis auf militärische Aktivitäten in diesen Regionen 2013 oder Anfang 2014. Ein Offizier des Generalstabs in Moskau hatte gesagt, die Bilder stammten aus dem Sommer 2013.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.