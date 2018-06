Lissabon (AFP) Für das Euro-Krisenland Portugal geht es aufwärts. Die Ratingagentur Fitch hob am Freitag die Aussicht für die Einstufung der Kreditfähigkeit des Landes von "negativ" auf "positiv" an, wie sie am Freitag mitteilte. Die Bewertung selbst behielt Fitch bei BB+.

