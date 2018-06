Paris (AFP) Erstmals ist es Wissenschaftlern in der Schweiz nach eigenen Angaben gelungen, von Hautkrebs zerfressene Nasenflügel durch Gewebe zu reparieren, das aus den Knorpelzellen des Patienten gezüchtet wurde. "Diese neue Technik könnte dazu beitragen, dass der Körper das neue Gewebe einfacher akzeptiert und dass die Stabilität und Funktionsfähigkeit des Nasenlochs verbessert wird", sagte Professor Ivan Martin von der Universität Basel, dessen Studie am Freitag im Fachmagazin "The Lancet" erschien.

