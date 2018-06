San Francisco (AFP) Google bietet seine Datenbrille Glass in den USA ab Dienstag erstmals im freien Verkauf an. Für 1500 Dollar (knapp 1100 Euro) können die Geräte ab dem 15. April für einen begrenzten Zeitraum auf den Google-Internetseiten bestellt werden, wie der US-Konzern am Donnerstag mitteilte. Wie lange der Vorrat reicht, gab Google nicht bekannt.

