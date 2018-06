Sydney (dpa) - Cooktown in Australien wappnet sich für den gefährlichste Zyklon in der Region seit 65 Jahren. Die Meteorologen sagen an der äußersten Nordostküste für heute Sturmfluten, Hochwasser, schweren Regen und Windgeschwindigkeiten bis 300 Kilometer in der Stunde voraus.

Auch die bei Touristen beliebten Städte Cairns und Port Douglas rechnen mit schwerem Regen. Zyklon "Ita" soll am Nachmittag (Vormittag deutscher Zeit) die Küste zwischen Cape Melville und Cooktown 2700 Kilometer nördlich von Sydney erreichen. Etwa 9000 Menschen leben in der Region. Weiter südlich verursachte zuletzt Zyklon "Yasi" 2011 schwere Schäden.

