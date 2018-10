München (SID) - Mit neuen Ski zu alten Erfolgen: Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg wird mit neuem Material in die WM-Saison starten. Das gab die 24-Jährige am Freitag über ihre Facebook-Seite bekannt. Rebensburg, in den vergangenen zehn Jahren mit Ski aus italienischer Produktion (Nordica) unterwegs, fährt künftig auf Schweizer Latten (Stöckli). Prominenteste Athletin des Unternehmens ist die Abfahrts- und Riesenslalom-Olympiasiegerin Tina Maze aus Slowenien.

"Ich freue mich schon sehr auf diese Veränderung, die neue Herausforderung und das neue Team", schrieb Rebensburg. Nach den ersten Tests mit dem neuen Material in den vergangenen drei Wochen wird die Olympia-Dritte im "Riesen" ab Mittwoch aber zunächst in den Urlaub fahren. "Bikini, Strand und Meer statt Rennanzug, Ski und Schnee", schrieb sie dazu.

Das erste Rennen der kommenden Saison findet am 25. Oktober auf dem Rettenbachgletscher über dem österreichischen Ski-Ort Sölden statt. Saison-Höhepunkt ist die WM vom 2. bis 15. Februar 2015 in Vail im US-Bundesstaat Colorado. Dort hofft Rebensburg nach Gold und Bronze bei den Winterspielen 2010 und 2014 jeweils im Riesenslalom auf ihre erste WM-Medaille.