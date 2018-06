Tokio (AFP) Die zwölf Mitgliedstaaten der Initiative für Nichtverbreitung und Abrüstung (NPDI) haben Nordkorea am Samstag für sein Atomprogramm scharf kritisiert. Nordkoreas Nuklear- und Raketenprogramm sei eine "große Gefahr für Frieden und Stabilität in der Region sowie global", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Länder, zu denen auch Deutschland gehört, nach einem Treffen im japanischen Hiroshima. Die Länder verurteilten die nordkoreanische Atompolitik darin scharf.

