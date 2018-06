Washington (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank mit seinem ukrainischen Kollegen Alexander Schlapak über die Finanzprobleme Kiews beraten. Kurz vor dem Treffen am Samstag in Washington sagte Schäuble, dass er auch das "Thema der Gaslieferungen und der Bezahlung der Gasrechnungen" ansprechen werde. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte damit gedroht, die Gasexporte seines Landes an die Ukraine zu stoppen, sollte Kiew seine Schulden nicht begleichen.

