Washington (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht die Weltwirtschaft nach den Krisenjahren wieder in ruhigem Fahrwasser. Die Lage habe sich "in allen Teilen ein Stück weit entspannt", sagte Schäuble am Samstag nach der Sitzung des Lenkungsausschusses des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Angesichts der Aussichten für das globale Wachstum sei die Frühjahrstagung von IWF und Weltbank "ganz erfreulich" verlaufen.

