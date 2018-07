Berlin (AFP) Die birmanische Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi hat mehr Anstrengungen zur nationalen Versöhnung in ihrer Heimat angemahnt. Es gebe viele ethnische Gruppen in Birma, die in den Friedensprozess eingebunden werden müssten, sagte Suu Kyi am Samstag vor Journalisten in Berlin. Auf die muslimische Minderheit der Rohingya angesprochen, kritisierte Suu Kyi, dass die internationale Gemeinschaft sich stark auf "ein oder zwei Probleme" konzentriere. Dabei sei Versöhnung "im gesamten Land" notwendig.

