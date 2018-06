Wien (AFP) Die Wiener Philharmoniker geben ein von den Nazis enteignetes Gemälde des Neo-Impressionisten Paul Signac an die Erben des rechtmäßigen Besitzers zurück. Die Nachkommen des Franzosen Marcel Koch seien am Donnerstag schriftlich darüber informiert worden, erklärte eine Sprecherin des weltberühmten österreichischen Orchesters am Samstag. Das Gemälde "Port-en-Bessin" von 1883 wurde demnach 1940 im Jura beschlagnahmt und dem Orchester nach einem Konzert in der Region geschenkt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.