Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso hat an die EU-Staaten appelliert, gemeinsam auf die Warnungen von Russlands Präsident Wladimir Putin hinsichtlich der Gas-Lieferungen an die Ukraine zu reagieren. "Der an einige von uns gerichtete Brief des Präsidenten der Russischen Föderation (...) stellt erhebliche Probleme für die Energiesicherheit Europas dar", schrieb Barroso in einem auf den 11. April datierten Brief an alle Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union.

