Bordeaux (AFP) In Frankreich wird der bislang ungeklärte Fall einer jungen Schweizer Touristin wieder aufgerollt, die vor 14 Jahren an einem Strand nahe Bordeaux ermordet aufgefunden worden war. Wie am Wochenende von Seiten der Ermittler verlautete, stützen sich die Untersuchungen nun auf das unmittelbare Umfeld der damals 18-Jährigen. Sie war Anfang August 2000 erwürgt und halb im Sand verscharrt am Strand von Carcans entdeckt worden. Dort machte sie mit ihrer Familie Campingurlaub.

