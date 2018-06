Nanterre (AFP) Für das Magazin "Closer" hat die Enthüllung der Liebesaffäre zwischen Frankreichs Staatschef François Hollande und der Schauspielerin Julie Gayet ein weiterers juristisches Nachspiel: Der Paparazzo Sébastien Valiela, einer seiner Mitarbeiter und zwei Verantwortliche der Zeitschrift müssten vor Gericht, teilte die Staatsanwaltschaft in Nanterre am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Bei dem Verfahren soll es um ein Foto gehen, das eine Woche nach Bekanntwerden der Affäre von Gayet in deren Auto gemacht worden war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.