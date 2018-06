Paris (AFP) Tausende Menschen sind am Samstag in Paris einem Aufruf der radikalen Linken zu einem Protestmarsch gegen die Politik der Regierung gefolgt. Nach Polizeiangaben zogen 25.000 Menschen durch die französische Hauptstadt, die Organisatoren sprachen von 100.000 Teilnehmern. Mit Parolen wie "Hollande, es reicht" und "Die Linke an die Macht" forderten die Demonstranten einen Politikwechsel. Die Politik von Präsident François Hollande ist in ihren Augen allzu unternehmerfreundlich und missachtet die Belange der Arbeitnehmer.

