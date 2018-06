Granada (SID) - Der FC Barcelona hat nach dem bitteren K.o. im Viertelfinale der Champions League auch im Kampf um die spanische Fußball-Meisterschaft einen empfindlichen Rückschlag erlitten. Drei Tage nach dem Scheitern in der Königsklasse und vier Tage vor dem Clasico im Pokalfinale gegen Real Madrid unterlag der Titelverteidiger am 33. Spieltag beim FC Granada überraschend 0:1 (0:1) und hat nun einen Punkt Rückstand auf den neuen Tabellenzweiten Real (79), der sich mit einem 4:0 (1:0) gegen Abstiegskandidat UD Almeria keine Blöße gab.

Die Sensation in Granada machte Yacine Brahimi mit seinem Treffer in der 16. Minute perfekt. Das Star-Ensemble um Lionel Messi drängte zwar auf den Ausgleich, konnte nach zuvor fünf Liga-Erfolgen in Serie aber die fünfte Saisonniederlage nicht mehr verhindern.

Für den spanischen Rekordmeister Real, der wie am Dienstag bei Borussia Dortmund (0:2) ohne den verletzten Superstar Cristiano Ronaldo auskommen musste, trafen Angel Di Maria (28.), Gareth Bale (53.), Isco (56.) und Álvaro Morata (85.). Die Königlichen, die im Halbfinale der Königsklasse auf Bayern München treffen, liegen nur aufgrund des direkten Vergleichs hinter dem punktgleichen Spitzenreiter Atlético Madrid. Atlético ist am Sonntag (19.00 Uhr) beim FC Getafe gefordert.