Berlin (dpa) - Geschenke, festliches Essen und Süßigkeiten in Glitzerverpackung: Das Osterfest wird für den deutschen Einzelhandel immer mehr zu einer Art kleinem Weihnachten.

Die Spielwarenbranche profitiert davon ebenso wie die Süßwarenhersteller oder der Lebensmittelhandel. Auch für Reiseanbieter gehören die Osterferien inzwischen zu den lukrativsten Wochen des Jahres.

"Die Geschenke zu Ostern sind für uns der zweitwichtigste Umsatzbringer nach Weihnachten", sagt etwa Ulrich Brobeil vom Deutschen Verband der Spielwarenindustrie. Seit einigen Jahren lege der Osterhasse immer mehr Spielwaren ins Nest. Inzwischen macht die Spielwaren-Branche mit den Käufen vor den Osterfeiertagen einen Umsatz von gut 200 Millionen Euro. Das entspricht rund 10 Prozent des Gesamtumsatzes.

In keinem anderen europäischen Land kommt Spielwaren zu Ostern eine so große Rolle zu, berichtete Brobeil. Viele Spielwarenhersteller haben sich darauf eingestellt. Playmobil hat sogar schon einen Osterkalender im Angebot, der das Warten auf den Osterhasen verkürzen soll. Allerdings hat er im Gegensatz zum Adventskalender nur 10 Türchen.

Süßwaren sind auch in diesem Jahr der Renner, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov für die Nachrichtenagentur dpa ergab: Knapp acht von zehn Befragten (75 Prozent) gaben dabei an, Süßigkeiten und Ostereier ins Nest legen zu wollen. Auch für die Süßwarenbranche ist Ostern nach Weihnachten der zweitwichtigste Umsatzmotor: "Weihnachten steuert etwa 55 Prozent des Umsatzes bei, Ostern etwa 45 Prozent", sagt Torben Erbrath, Sprecher des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) in Bonn. Bei Schokolade ist Ostern nach seinen Worten sogar der Umsatzbringernummer Nummer 1 - wegen der fehlenden Konkurrenz von Gebäck.

In diesen Tagen schaut die Süßwarenbranche vor allem auf den Wettebericht: "Wenn vor Ostern noch eine Hitzewelle käme, würde das Süßwarengeschäft dies zu spüren bekommen", erläutert Erbrath. Er spielt darauf an, dass Verbraucher bei sommerlichen Temperaturen tendenziell weniger zu Schokolade & Co. greifen. Schlechteres Wetter wäre dagegen kein größeres Problem - dann werde das Osternest kurzerhand drinnen aufgestellt.

Das Frühlingserwachen lässt auch die Gartencenter hierzulande auf gute Geschäfte rund um Ostern hoffen. Dabei ist Peter Botz, dem Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Garten-Center, noch das kühle Wetter im vergangenen Jahr in Erinnerung. Dadurch mussten die Betriebe deswegen einen kräftigen Umsatzrückgang verkraften. Doch in diesem Jahr seien die Vorzeichen ganz andere, die Branche sei guter Dinge.

Auch im übrigen Lebensmittelhandel klingeln zu Ostern die Kassen. "Gründonnerstag ist für den Lebensmittelhandel einer der umsatzstärksten Tage im ganzen Jahr", sagt Christian Böttcher vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels. Schon zwei Wochen vor Ostern begännen die Umsätze anzuziehen. Viele Verbraucher feierten das Fest im Familien- oder Freundeskreis mit einem besonderen Essen.

Kein Wunder also, dass sich kurz vor Weihnachten auch in den Verkaufsregalen der Geschäfte wieder vermehrt Delikatessen finden - und das nicht nur in den klassischen Supermärkten. So lockten auch die Discounter mit österlichen Gourmet-Angeboten - von Wildlachs bis Lammkeulenbraten.

Die deutschen Reiseveranstalter profitieren sowieso vom Osterfest. "Ostern wird für uns immer wichtiger", berichtet Stefan Suksa vom Duisburger Reiseveranstalter Alltours. Seit einigen Jahren gehe der Trend weg vom langen Sommerurlaub, hin zu mehreren, kürzeren Ferienreisen. Und dafür biete sich Ostern mit seinen arbeitnehmerfreundlichen Feiertagen geradezu an. Auch Branchenriese Tui berichtet von einer starken Nachfrage. Das Unternehmen hat zum Fest in diesem Jahr bereits 34 Zusatzflüge aufgelegt.