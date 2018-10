Berlin (dpa) - Geschenke sind für viele Deutsche auch zu Ostern wichtig: Jeder Dritte will in diesem Jahr auf jeden Fall etwas verschenken. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa hervor. 35 Prozent der Befragten wollen keine Geschenke zu Ostern verteilen. Am häufigsten werden der Umfrage zufolge Süßigkeiten verschenkt. Es folgen Bücher, Gutscheine, Kosmetik und Geld.

