Rom (AFP) Der italienischer Ex-Senator und Vertraute des mehrfachen Regierungschef Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri, ist wenige Tage vor seiner drohenden rechtskräftigen Verurteilung untergetaucht. Weil Dell'Utri seit drei Tagen in Italien unauffindbar sei, habe ein Gericht in Palermo am Freitagabend einen europäischen Haftbefehl gegen ihn erlassen, teilte die Justiz mit. Gegen den langjährigen Weggefährten Berlusconis läuft ein Prozess wegen Verdachts auf Mafia-Verbindungen. Ihm drohen sieben Jahre Haft.

