Höxter (dpa) - Die in Afghanistan getötete preisgekrönte deutsche Fotografin Anja Niedringhaus wird heute in ihrer westfälischen Heimatstadt Höxter beigesetzt.

Zu der Trauerfeier in der Abteikirche des Klosters Corvey werden neben der Familie Hunderte Freunde und Kollegen aus dem In- und Ausland erwartet.

Die 48-jährige Reporterin der US-Nachrichtenagentur AP war am 4. April in der afghanischen Unruheprovinz Chost von einem Polizisten erschossen worden. Ihre kanadische Kollegin Kathy Gannon (60) wurde schwer verletzt. Die Journalistinnen berichteten über die Präsidentenwahl in Afghanistan. Sie saßen in einem Wagen, der zu einem Wahlkonvoi gehörte.

Bei der Trauerfeier wollen der in Höxter lebende frühere Leiter des UN-Umweltprogramms Unep, Klaus Töpfer, sowie AP-Chefredakteurin Kathleen Carroll und AP-Fotochef Santiago Lyon sprechen. Niedringhaus hatte jahrelang aus Kriegs- und Krisengebieten berichtet. Die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Fotografin war ihrer Heimat immer eng verbunden geblieben.

