Bamako (AFP) Eine Woche nach dem Rücktritt der Regierung in Mali hat der westafrikanische Krisenstaat ein neues Kabinett. Der bisherige Außenminister Ould Sidi übernimmt darin das Schlüsselressort für Versöhnung, wie aus einem am Freitag im Fernsehen veröffentlichten Präsidentendekret hervorgeht. Zum neuen Regierungschef nach dem Rückzug des bisherigen Ministerpräsidenten Oumar Tatam Ly war schon am vergangenen Sonntag Ex-Stadtplanungsminister Moussa Mara ernannt worden.

