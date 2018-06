Tel Aviv (SID) - Gewichtheber Almir Velagic hat bei den Europameisterschaften in Tel Aviv die Bronzemedaille in der Königsklasse über 105 kg gewonnen. In seinem ersten Wettkampf seit den Olympischen Spielen 2012 musste sich der 32-Jährige aus Speyer mit einer Zweikampfleistung von 423 kg nur dem Russen Alexej Lowtschew (457 kg) und den Armenier Ruben Alexanjan (436) geschlagen geben. Im Reißen (191) und Stoßen (232) wurde Velagic nach seiner langen Verletzungspause jeweils Vierter.

"Ich freue mich riesig, Almir hat einen fantastischen Wettkampf gezeigt", sagte Bundestrainer Oliver Caruso dem SID: "Das ist ein toller Erfolg, gerade nach seiner Verletzung. Heute Abend werden wir feiern." Zuvor hatte auch Alexej Prochorow (Speyer) in der B-Gruppe der schwächer eingestuften Athleten überzeugt. Der 23-Jährige kam auf einen persönlichen Bestwert von 405 kg und zeigte damit die beste Leistung in der B-Gruppe, in der Gesamtwertung wurde er Achter.

Ein starken Eindruck hinterließ zudem Jürgen Spieß (Speyer) bei seiner Rückkehr auf die internationale Bühne. Der Titelträger von 2009 landete in der Klasse bis 105 kg mit einer Zweikampfleistung von 381 kg (170 kg Reißen/211 kg Stoßen) auf dem siebten Platz. Der 30-Jährige hatte nach den Olympischen Spielen 2012 in London aufgrund von Hüftbeschwerden eine lange Pause einlegen müssen. Der Titel ging an Andrej Demanow aus Russland (405 kg).

Bei den Frauen siegte in der Klasse über 75 kg die favorisierte Russin Tatjana Kaschirina. Die Olympia-Zweite von London kam auf ein Zweikampfergebnis von 323 kg und verwies ihre Landsfrau Julia Konowalowa (265) und Andreea Aanei aus Rumänien (249) deutlich auf die Plätze.