Kiew (AFP) In mehreren Städten der Ostukraine haben am Samstag Kämpfe zwischen prorussischen Aktivisten und Sicherheitskräften begonnen. Wie Innenminister Arsen Awakow am Samstagabend mitteilte, fanden die Kämpfe vor allem in den Städten Kramatorsk und Krasnyi Lyman in der Region Donezk statt. In den beiden Städten hätten prorussische Bewaffnete Polizeiwachen angegriffen. Demnach waren dabei russische Waffen im Einsatz. Im Online-Netzwerk Facebook sprach Awakow von einer "Aggression der Russischen Föderation". Angaben über mögliche Verletzte machte er nicht.

