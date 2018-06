Schönefeld (dpa) - Berlins Flughafen-Chef Hartmut Mehdorn hat einen Autounfall unverletzt überstanden. Er war in der Nacht mit seinem Wagen an einer Autobahnauffahrt in Schönefeld bei Berlin von der Straße abgekommen. Der Wagen rutschte in die Leitplanken und fiel auf die Seite. Mehdorn kam von der zwölfstündigen BER-Aufsichtsratssitzung. Die Polizei überprüfte, ob er Alkohol getrunken hatte. Der Test verlief unauffällig. Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit nahm Mehdorn schließlich mit.

