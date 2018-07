Klingenthal (SID) - Nach der erfolgreichen Premiere in der Vorsaison wird das sächsische Klingenthal auch in diesem Jahr Schauplatz des Weltcup-Auftakts der Skispringer sein. Dies geht aus der vorläufigen Kalenderplanung des internationalen Skiverbands (FIS) hervor. Severin Freund und Co. werden vom 21. bis 23. November in der Vogtland Arena über den Bakken gehen.

Im sauerländischen Willingen sind zwischen dem 30. Januar und dem 1. Februar 2015 gleich drei Springen vorgesehen, darunter ein Teamwettbewerb. Erstmals seit 32 Jahren nicht mehr vertreten ist Hinterzarten.

Neu im vorläufigen Kalender ist Nischni Tagil/Russland, wo zwischen dem 12. und 14. Dezember gesprungen wird. Im slowenischen Planica findet die Weltcup-Saison traditionell ihren Abschluss (19. bis 22. März 2015).