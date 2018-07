Bamberg (SID) - Spitzenreiter Bayern München hat das Topspiel der Basketball-Bundesliga bei Meister Brose Baskets Bamberg mit 76:75 (34:40) gewonnen und sich vom zuvor punktgleichen Verfolger abgesetzt. Durch den wertvollen Erfolg haben die Münchner (50:8) bei fünf ausstehenden Spielen zwei Zähler Vorsprung auf den Tabellenzweiten Bamberg (48:10) und beste Aussichten auf den Hauptrundensieg. Dieser wäre gleichbedeutend mit dem Heimvorteil in den gesamten Play-offs.

"Ich habe heute nichts Neues gesehen. Basketball hat sich nicht verändert. Mannschaften, die weniger Fehler machen und mehr Rebounds holen, haben die bessere Chance auf den Sieg", sagte Bayern-Trainer Svetislav Pesic. Die Enttäuschung bei seinem Gegenüber Chris Fleming hielt sich in Grenzen: "Wir bewegen uns in eine sehr gute Richtung und entwickeln und als Mannschaft nach meinem Geschmack. Den Sieg haben wir heute auch an der Freiwurflinie liegen lassen."

Bester Werfer der Bayern vor 6800 Zuschauern war Bryce Taylor mit 15 Punkten. Für Titelverteidiger Bamberg, der in der Liga die erste Heimniederlage der Saison kassierte, kam D'Or Fischer als Topscorer auf 13 Zähler.

Bamberg, das die Münchner beim Top Four um den Bundesliga-Pokal vor zwei Wochen im Spiel um Platz drei bezwungen hatte (79:73), hatte leichte Anlaufschwierigkeiten. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte kamen die Franken besser in Spiel und setzten sich in kürzester Zeit mit einem 13:2-Lauf ab.

"Wir haben in den letzten fünf Minuten viele einfache Fehler gemacht", sagte Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic in der Halbzeitpause bei Sport1. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Münchner, die drei Tage zuvor bei Kuban Krasnodar (75:84) nach dem vorzeitigen Aus ihre letzte Begegnung in der Top-16-Runde der Euroleague bestritten hatten, zunächst Probleme. Doch das Team von Trainer Svetislav Pesic kämpfte sich zurück.

Ende des dritten Viertels gingen die Bayern wieder in Führung (56:55) und lagen vor den Augen des früheren Bundestrainers und Bayern-Coaches Dirk Bauermann ("Ein hochklassiges Spiel") zweieinhalb Minuten vor dem Ende scheinbar sicher vorn (76:68). Bamberg verkürzte in der heißen Schlussphase, kam wieder bis auf einen Punkt heran und hatte die Siegchance, doch Jamar Smith legte den entscheidenden Ball vorbei.