Valparaíso (dpa) - Mindestens elf Menschen sind in einem Flammeninferno in Chile ums Leben gekommen. Das Feuer wütete in der Hafenstadt Valparaíso und zerstörte rund 1000 Gebäude, wie die Behörden mitteilten. Es sei wahrscheinlich der schlimmste Brand in der Geschichte von Valparaíso, erklärte die chilenische Präsidentin Michelle Bachelet, die sich vor Ort ein Bild von der Katastrophe machte. Die Staatschefin sagte, um die 10 000 Menschen hätten ihre Wohnungen verlassen. Das Feuer war auf einer Müllhalde ausgebrochen. Anhaltende Winde trieben die Flammenwand auf die bewohnten Hügel.

