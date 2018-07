Valparaíso (AFP) Die Zahl der Todesopfer bei der Feuersbrunst in der chilenischen Hafenstadt Valparaíso liegt nun doch bei elf. Die Polizei korrigierte am Sonntag die jüngsten Angaben, wonach 16 Menschen in dem Flammeninferno starben. Derzeit gebe es elf Todesopfer, sagte ein Vertreter der örtlichen Polizei der Nachrichtenagentur AFP. Offenbar habe es Überschneidungen gegeben, als die Polizeibehörden die Opfer zusammenzählten. Die Behörden schließen allerdings nicht aus, dass die Zahl der Toten noch steigen könnte.

