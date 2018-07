Berlin (AFP) In Zusammenhang mit den EU-Sanktionen wegen des russischen Vorgehens auf der Krim sind in Deutschland keine Bankkonten gesperrt worden. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte am Sonntag auf AFP-Anfrage, dies habe eine Abfrage der Bundesbank ergeben. Die in den Sanktionslisten erwähnten Menschen hätten hierzulande keine Konten. Damit bestätigte die Sprecherin einen Bericht des "Tagesspiegels" (Montagausgabe).

