Berlin (AFP) Die Managerin von Michael Schumacher, Sabine Kehm, hat "Ferndiagnosen" über den Gesundheitszustand des im Koma liegenden Formel-1-Rekordweltmeisters beklagt. "Es schalten sich leider Mediziner von außen ein", die den Zustand Schumachers "interpretieren", sagte Kehm am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Günther Jauch". Es seien Interpretationen, "die sehr an der Wirklichkeit vorbeigehen" und mit denen sich Schumachers Umfeld "jedes Mal aufs Neue" auseinandersetzen müsse. "Für die Familie wäre es gut, wenn mal Ruhe einkehren würde."

