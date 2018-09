Berlin (AFP) Nach anfänglichem Boykott wird der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) nun doch einen Vertreter in die Atommüll-Endlager-Kommission entsenden. Dies beschlossen die Verbandsgremien am Wochenende "nach intensiver Debatte" mit großer Mehrheit, wie der BUND am Sonntag mitteilte. Vize-Verbandschef Klaus Brunsmeier soll demnach die Belange der Atomkraftgegner in der Kommission vertreten.

