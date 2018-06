Düsseldorf (AFP) Der krisengeplagte ADAC plant einem Bericht zufolge eine große Imagekampagne. Von Mitte Mai an will der Automobilclub eine millionenschwere Serie von TV- und Hörfunkspots schalten, wie das "Handelsblatt" am Sonntag unter Berufung auf Branchenkreise berichtet. Im Mittelpunkt der Kampagne sollen demnach die "klassischen Serviceleistungen" des Clubs stehen, und zwar "Rat, Service und Hilfe". So wolle der krisengeschüttelte Club seinen Anspruch unterstreichen, sich zurück auf seinen "Kern" zu besinnen.

