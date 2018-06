Berlin (AFP) Angesichts der Spannungen und gewalttätigen Zusammenstöße im Osten der Ukraine hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) an Russland appelliert, das für Donnerstag geplante Vierer-Treffen zur Ukraine nicht platzen zu lassen. Die Lage sei "so zugespitzt, dass diejenigen, die Verantwortung tragen in Ost und West, jetzt zusammenkommen müssen um Schlimmeres zu verhindern", sagte Steinmeier am Sonntag im "Bericht aus Berlin" des ARD-Hauptstadtstudios mit Blick auf das geplante Treffen der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton mit den Außenministern der USA, Russlands und der Ukraine in Genf. Er hoffe, "dass diese Einsicht sich auch in Moskau durchsetzt".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.