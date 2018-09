Crimmitschau (SID) - Eishockey-Supertalent Leon Draisaitl scheut auch abseits seiner Sportart keinen großen Vergleich. Im Gespräch mit der Bild am Sonntag nahm sich der frischgebackene Nationalspieler die Basketball-Legende Dirk Nowitzki zum Vorbild - zumindest was den Aufschwung der Sportart in Deutschland angeht: "Wer würde nicht gerne so einen Hype wie Nowitzki auslösen? Dafür würde ich alles tun."

Beim Draft der nordamerikanischen Profiliga am 27. und 28. Juni in Philadelphia wird der 18-jährige Draisaitl aller Voraussicht nach als eines der ersten Talente ausgewählt werden. Vergangene Woche steuerte er in seinen ersten beiden Länderspielen zwei Vorlagen bei.

Mit 163 Scorerpunkten in 128 Spielen für die Port Albert Raiders in der kanadischen Juniorenliga WHL hat Draisaitl bereits auf sich aufmerksam gemacht. Den Vergleich mit der lebenden NHL-Legende Wayne Gretzky mag er aber nicht: "Meiner Meinung nach ist das ein bisschen übertrieben. Niemand wird jemals Gretzky ersetzen."