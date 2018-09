Sinsheim (SID) - 562 Tage nach seinem folgenschweren Autounfall hat sich Fußballprofi Boris Vukcevic erstmals wieder einer breiten Öffentlichkeit gezeigt. Der 24-Jährige verfolgte das Bundesligaspiel seines Klubs 1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg am Sonntag im Stadion.

"Ich habe ihn vor dem Spiel getroffen. Seine Familie ist auch dabei", berichtete 1899-Präsident Peter Hoffmann bei Sky: "Im geht es gut. Er fühlt sich sehr gut. Wir freuen uns alle."

Schon Anfang April hatte der frühere U21-Nationalspieler seine Teamkollegen im Trainingszentrum in Zuzenhausen besucht. "Mir geht es gut. Die Reha nimmt zwar immer noch sehr viel Zeit und Mühen in Anspruch, und es fällt mir manchmal echt schwer. Aber es gibt auch immer wieder Fortschritte, die mich motivieren, diesen Weg weiterzugehen", hatte der in Osijek geborene Deutsch-Kroate, der nach wie vor mit der Rückennummer 7 bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) gemeldet ist, damals gesagt.

Schon vor dem Jahrestag seines Unfalls im vergangenen September war bekannt geworden, dass Vukcevic wieder laufen und sprechen kann. Das hätte in den Tagen und Wochen nach seinem Unfall am 28. September 2012 kaum jemand für möglich gehalten.

Der Diabetiker, der als Folge einer Unterzuckerung den Unfall auf der B45 bei Bammental verursacht hatte, schwebte aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen mehrere Tage in Lebensgefahr und lag sieben Wochen im Koma.