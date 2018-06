Rom (SID) - Der AC Florenz ist auch ohne den verletzten Fußball-Nationalstürmer Mario Gomez weiter auf Europa-League-Kurs, dem ebenfalls pausierenden Miroslav Klose droht dagegen bei Lazio Rom ein Jahr ohne Europapokal. Die Fiorentina setzte sich am 33. Spieltag der Serie A mit 5:3 (2:1) bei Hellas Verona durch und behauptete den vierten Tabellenplatz. Gomez soll nach seiner Knieverletzung in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen.

Klose fehlt dagegen wegen eines Muskelfaserrisses noch vier Wochen. Beim 2:4 (1:1) der Römer beim SSC Neapel wurde der 35-Jährige schmerzlich vermisst. Lazio liegt als Siebter fünf Punkte hinter dem letzten Europacup-Platz.

Juan Cuadrado (31.), Alberto Aquilani (44. und 86.), Borja Valero (63.) und Alessandro Matri (83.) erzielten die Tore für Florenz. In Neapel war Gonzalo Higuain der Matchwinner. Mit seinen drei Treffern in der zweiten Halbzeit (49., 67. und 90.+4) besiegelte der Argentinier die Lazio-Niederlage.

Der Lokalrivale AS Rom wahrte mit dem siebten Sieg in Folge seine kleine Titelchance. Der Tabellenzweite bezwang Atalanta Bergamo mit 3:1 (2:0) und verkürzte den Rückstand auf Titelverteidiger Juventus Turin vorerst auf fünf Punkte. Rekordmeister Juventus ist am Montag bei Udinese Calcio zu Gast.

Die Tore der "Giallorossi" erzielten Rodrigo Taddei (13.), Adem Ljajic (44.) und Gervinho (63.), für Atalanta war Giulio Migliaccio (78.) erfolgreich.