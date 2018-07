Sinsheim (dpa) - Die TSG Hoffenheim hat das Duell gegen den Tabellennachbarn FC Augsburg mit 2:0 gewonnen. Sejad Salihovic und Jannik Vestergaard erzielten im letzten Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga die Tore für die Gastgeber. Vor 26 449 Zuschauern in der Rhein-Neckar-Arena war Hoffenheim im 100. Bundesliga-Heimspiel die bessere Mannschaft. In der Tabelle ist Augsburg mit 42 Punkten Achter und hat wohl kaum noch Chancen auf die Teilnahme an der Europa League. Hoffenheim ist mit 40 Zählern Neunter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.