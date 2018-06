Dortmund (SID) - Fußball-Drittligist RB Leipzig hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga einen Rückschlag erlitten. Die Sachsen kamen bei Borussia Dortmund II am Sonntag nicht über ein 3:3 (1:2) hinaus und verteidigten ihren zweiten Tabellenplatz nur mit viel Mühe erfolgreich. Nach dem 1:0 (0:0) von Darmstadt 98 bei Wacker Burghausen hat das Team von Trainer Alexander Zorniger nur noch einen Punkt Vorsprung.

Der Aufsteiger aus Sachsen, der den Durchmarsch in die 2. Liga anstrebt, hatte kurz nach der Halbzeit bereits mit 1:3 in Rückstand gelegen, kämpfte sich dann aber mit einer Energieleistung zurück. Für Leipzig trafen vor 4039 Zuschauern Kapitän Daniel Frahn (18./80.) und Sebastian Heidinger (84.). Frahn hatte in der Schlussminute sogar noch die Chance zum Siegtreffer. Die Tore für die Dortmunder Bundesliga-Reserve erzielten Tim Treude (32.) und Tammo Harder (36./48.).

Im Ostderby setzte sich der Chemnitzer FC mühelos mit 4:0 (3:0) gegen Rot-Weiß Erfurt durch. Für die Himmelblauen trafen Anton Fink (22./38.) und Marcel Hofrath (43./76.) jeweils doppelt. Zudem verschoss Tino Semmer vor 6042 Zuschauern für den CFC sogar noch einen Foulelfmeter (71.). Erfurt spielte nach einer Notbremse von Saheed Mustapha ab der 70. Minute in Unterzahl.