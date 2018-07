Weimar (dpa) - Mit einer Gedenkveranstaltung wird heute in Weimar an die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald vor 69 Jahren erinnert. Mehrere Zeitzeugen und ehemalige Häftlinge sind aus den USA und Kanada angereist, um von ihren Erlebnissen zu berichten. Am Nachmittag soll ein Gedenkstein für die ins Lager deportierten alliierten Flieger eingeweiht werden. Es ist der vierte Stein, der zur Erinnerung an verschiedene Häftlingsgruppen in der Gedenkstätte aufgestellt wird. Im Lager Buchenwald waren von 1937 bis Kriegsende mehr als 250 000 Menschen inhaftiert, 56 000 starben.

