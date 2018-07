Aberdeen (AFP) Rund fünf Monate vor dem Referendum über Schottlands Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich hat der schottische Regierungschef Alex Salmond offensiv um die Zustimmung von Labour-Wählern geworben. Bei einem Parteitag seiner Schottischen Nationalpartei SNP in der Ölhochburg Aberdeen sagte Salmond am Samstag, dass ein Ja zur Unabhängigkeit keine Stimme für ihn oder die SNP sei. "Es geht darum, Schottlands Zukunft in die Hände Schottlands zu geben."

