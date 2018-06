Rom (AFP) An einer Fruchtbarkeitsklinik in Rom sind einer Frau versehentlich Embryonen eines anderen Paares eingepflanzt worden. Die Frau habe bei einem Gentest im dritten Schwangerschaftmonat erfahren, dass sie mit Zwillingen schwanger ist, die nicht von ihr stammen, berichtete die Tageszeitung "La Stampa" am Sonntag. Dem Bericht zufolge passierte der Irrtum am 4. Dezember, als sich vier Paare zeitgleich in der Fruchtbarkeitsklinik des Sandro-Pertini-Krankenhauses einer In-Vitro-Befruchtung unterzogen.

